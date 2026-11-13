Мстила за сына: москвичка избила подростка прямо в школе
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Люблинский суд назначил москвичке штраф в 5000 рублей за побои подростка на территории школы на юго-востоке столицы, сообщает «Сайт MK.Ru».
Все произошло в октябре в школе № 1357 на Мячковском бульваре. Двое мальчиков подрались, после чего мать одного из пострадавших пришла в учебное заведение.
Женщина нашла обидчика сына и ударила его в глаз. Нападение не имело тяжелых последствий для здоровья подростка.
Мать пострадавшего обратилась в полицию. Суд признал напавшую виновной в побоях и привлек к административной ответственности.
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