Суд арестовал мужчину за непристойные действия в московском метро

Таганский суд арестовал мужчину за хулиганство после приставаний к пассажирке столичного метро, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Все произошло днем 8 ноября на станции «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии. Мужчина, работающий кладовщиком, обнажил половой орган и стал вращать им на уровне головы сидевшей пассажирки, а также касаться ее локтя.

Другие пассажиры делали мужчине замечания, но он не реагировал. В итоге его передали сотрудникам полиции.

Суд назначил нарушителю 15 суток ареста.

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