Участник «Героев Подмосковья»: программа отличается живым диалогом с лекторами

Программа «Герои Подмосковья» построена так, что отличается живым диалогом с лекторами, сообщил РИАМО старший лейтенант, участник программы Денис Жуковский.

«Когда ты студент без опыта, ты в основном просто впитываешь информацию, практически не фильтруя ее. Здесь же все люди с боевым опытом, с высшим образованием», — отметил Жуковский.

По его словам, обучение строится как диалог. Участник получает информацию от лектора, но и сам делится своим опытом, мнением.

«Это двусторонний процесс обмена. В классическом обучении такого почти нет», — подчеркнул старший лейтенант.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о третьем модуле обучения региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты расскажут об использовании технологий ИИ, поделятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

