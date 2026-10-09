Участник «Героев Подмосковья»: перейти от обучения к работе помогли наставники

Участник программы «Герои Подмосковья», директор управления капитального строительства Дмитровского округа Владимир Мясников рассказал РИАМО, что обучение помогло ему глубже осознать поставленные задачи, по-другому посмотреть на управленческие процессы и на ту работу, которой он уже занимался.

«Наставники помогали, все проходило достаточно хорошо», — добавил Мясников.

О программе

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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