Участник «Героев Подмосковья» Мясников: опыт наставника был для меня полезен

Участник программы «Герои Подмосковья», директор управления капитального строительства Дмитровского округа Владимир Мясников рассказал РИАМО, что работа с наставником по программе была очень полезной. Консультации идут до сих пор.

«Моим наставником была Мария Николаевна Нагорная (вице-губернатор Подмосковья — ред.). Мы продолжаем взаимодействовать и после завершения программы», — поделился Мясников.

Он уточнил, что она продолжает помогать, консультировать.

«С точки зрения ее опыта они (консультации — ред.) были для меня полезны. <…> Ее отношение ко мне, ее советы в процессе обучения однозначно повлияли в положительную сторону», — подчеркнул собеседник.

О программе

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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