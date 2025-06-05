Участник «Героев Подмосковья» Калинин: долгое время я не мог найти себя «здесь»

Решение вернуться и принять участие в проекте «Герои Подмосковья» пришло не сразу, долгое время не мог себя найти «здесь», возникало желание вернуться в зону боевых действий, рассказал РИАМО участник программы Борис Калинин.

«Решение вернуться и заняться этой деятельностью (участие в программе — ред.) пришло не сразу. Долгое время я не мог найти себя здесь, хотелось снова вернуться обратно — туда, где все было понятно, где была четкая цель. Жизненные обстоятельства, не финансовые, а именно внутренние, личные, не давали покоя. Финансово все было в порядке — работа была, зарабатывал. Но ощущение, что не на своем месте, не отпускало», — сказал Калинин.

Он добавил, что со временем начал замечать, как сложно многим ребятам, кто возвращается в общество из зоны боевых действий.

«Кто-то уходит в запой, кто-то теряет себя, не может встроиться в жизнь. Очень много несправедливости. А это ведь наша земля. За нее сражались. И когда возвращаешься и видишь, что происходит — хочется менять это. Хочется не просто смотреть, а действовать. Что касается участия в программе — могу сказать, что важно не опускать руки. Всегда есть выход. Его просто нужно искать. Мы ветераны, и мы друг друга не бросаем. Есть организации, которые помогают, — „Боевое братство“, союз ветеранов. Многое делается без афиширования, просто потому что человек должен знать: он не один», — подчеркнул Калинин.

Он рассказал, что жизнь в руках каждого человека. Нужно не ждать, а брать ответственность, помогать администрации.

«Есть хорошие люди в администрации, а также среди депутатов. Но есть и те, кто боится говорить правду, боится признать, что не все работает так, как нужно. А без этого движение невозможно. Иногда из-за этого делаем шаг вперед и два назад. Что касается перехода в гражданскую, административную сферу — никакого волнения нет. Наоборот, спокойствие. Потому что командовать приходилось и там, и здесь, только там времени на раздумья не было. А здесь оно есть. Думаю, с этой стороны даже будет легче», — заключил участник программы.

Программа «Герои Подмосковья»

В Московской области реализуется программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для бойцов СВО. Проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа «Герои Подмосковья» была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Прием заявок на участие в программе проходил до 30 апреля. Следующий этап — онлайн-тестирование: основной поток прошел с 5 по 7 мая, дополнительный состоялся с 26 по 29 мая. Из 1170 человек, успешно прошедших тестирование: 372 — гражданские специалисты, 791 — представители силовых ведомств (вооруженные силы — 688, МВД — 18, Росгвардия — 75, другие ведомства — 10). Далее — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

Обучение по программе профпереподготовки начнется в сентябре 2025 года и продлится ровно год — до сентября 2026 года. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

Программа «Герои Подмосковья» представляет собой уникальный образовательный проект, который сочетает в себе получение качественных знаний с реальными возможностями для профессионального роста и трудоустройства. Она помогает участникам СВО успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал.