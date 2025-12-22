Участник «Героев Подмосковья» Бронников: знакомимся с позицией губернатора

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приезжал к участникам проекта «Герои Подмосковья» и рассказывал, как выстраивается работа. Студенты знакомились с позицией главы региона, рассказал РИАМО старший лейтенант, ветеран СВО, участник программы «Герои Подмосковья» Александр Бронников.

Наставником Бронникова является глава городского округа Лобня Анна Кротова. Сейчас идет стажировка, поэтому пока наставничество не выражено в формате каких-то конкретных практических советов, но у студентов уже есть понимание принципов работы местной администрации, внутренних процессов.

«Мы также знакомимся с позицией губернатора, он приезжал к нам, рассказывал, как выстраивается работа. Это снова возвращает к той самой базе, на основе которой в дальнейшем можно работать», — рассказал Бронников.

Он отметил, что пока не определился, в каком именно направлении хотел бы реализоваться в муниципалитете или на госслужбе. Сейчас наиболее интересным для ветерана СВО остается направление внутренней политики.

«Есть проекты Президентской академии, в которых я хотел бы принять участие, поэтому пока смотрю именно в эту сторону», — добавил участник программы «Герои Подмосковья».

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

