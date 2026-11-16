Участник «Героев Подмосковья» Батенин рассказал о поддержке в работе

После участия в программе «Герои Подмосковья» поддержка в работе ощущается на всех уровнях, сообщил РИАМО участник проекта, замдиректора МКУ «Управление капитального строительства» городского округа Воскресенск Антон Батенин.

«Ощущаю поддержку и помощь как от непосредственного руководителя — директора МКУ, так и от муниципальных и региональных властей. У участников проекта есть многие прямые контакты», — рассказал Батенин.

Он подчеркнул, что к любому наставнику можно обратиться по интересующим вопросам. С участниками программы всегда готовы встречаться.

О программе

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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