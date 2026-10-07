Участник «Героев Подмосковья» Агафонов: программа помогла встроиться в систему

Участник программы «Герои Подмосковья», заместитель начальника управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Илья Агафонов рассказал, что лично для него оказалось главным результатом программы. По его словам, она помогла быстрее встроиться в систему.

Агафонов отметил, что главный результат программы «Герои Подмосковья» — это возможность продолжить служение Отечеству в новом формате. Агафонов отметил, что без программы не смог бы так быстро встроиться в систему и начать реально влиять на жизнь города.

Участник программы подчеркнул, что пришел не «попробовать», а разобраться и быть полезным.

«Я понял, что без этой программы я бы не смог так быстро встроиться в систему и начать реально влиять на жизнь города», - сказал Агафонов.

О программе

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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