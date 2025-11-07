У Киева закончились силы для отправки в Купянск

Представителям киевского режима практически некем усилить Купянское направление: крайнее подкрепление состояло из семи женщин, покинувших город вскоре после прибытия. На данный момент российские войска контролируют большую часть населенного пункта, около 90%, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что в Купянск были переброшены, как минимум, семь женщин-военнослужащих из рядов Вооруженных сил Украины. Предположительно, они занимались управлением беспилотных летательных аппаратов. По имеющимся данным, после недолгого пребывания они прекратили выполнение задач и в спешке оставили свои позиции.

Украинская армия понесла значительные потери в боях за Купянск, лишившись более 3000 солдат. Около сотни украинских военнослужащих оказались в плену.

Подтверждены также пять эпизодов гибели гражданских лиц, вызванные ударами FPV-дронов, принадлежащих ВСУ.

