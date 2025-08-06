Тысячи участников СВО в Петербурге освобождены от кредитных долгов

Более 1,2 тыс. жителей Санкт-Петербурга, участвующих в специальной военной операции (СВО), смогли избавиться от кредитных обязательств. В результате было закрыто около 3,5 тыс. исполнительных производств на общую сумму 561 млн рублей, заявили в ГУФССП по городу. Об этом пишет газета «Петербургский дневник» .

Служба судебных приставов отмечает, что такая возможность появилась после вступления в силу 1 декабря 2024 года нового закона, расширяющего социальные гарантии для участников СВО. Согласно этим нормам, граждане, заключившие контракт на службу в зоне проведения СВО сроком более года, могут рассчитывать на прекращение взыскания по неоплаченным кредитам, включая ипотечные, если сумма задолженности не превышает 10 млн рублей. Данная льгота распространяется также на супругов военнослужащих.

С начала 2025 года судебные приставы временно остановили взыскание долгов с участников СВО на сумму более 2,2 млрд рублей. Это коснулось свыше 25,5 тыс. исполнительных производств. По информации ФССП, с момента введения этой меры поддержки общее количество приостановленных взысканий превысило 54 тыс. на сумму 5,5 млрд рублей.

Участники СВО могут подать заявление о приостановке или прекращении исполнительного производства двумя способами. Первый — через интернет-приемную на официальном сайте ФССП России, выбрав соответствующую тему «Обращение участника СВО». Второй вариант — воспользоваться порталом госуслуг, указав причину «участие в боевых действиях».

В ведомстве сообщили, что граждане могут подать заявление не только в аппарат или подразделение петербургского управления ФССП России, но и обратиться к дежурному сотруднику в пунктах набора контрактников.

В настоящее время заключить контракт с Минобороны и отправиться служить в зону проведения СВО можно в Московской области, где продолжается набор на контрактную службу с самыми выгодными условиями. Вся информация опубликована на сайте: контрактмо.рф.