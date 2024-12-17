«Тут наших нет»: Родион Мирошник рассказал о начале бойни в Селидово

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что отступающие украинские войска целенаправленно убивали тех, кто не захотел покидать Селидово.

«Именно в этом городе после проведения массовых насильственных эвакуаций засветились команды специальных подразделений, которые принудительно вывозили детей, потом население, а потом угрожали и требовали немедленно покинуть город. Потом сказали: „тут наших немає“, начались расстрелы», — сказал Мирошник в ходе доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово».

Он добавил, что тогда в Селидово появились карательные команды. Они заходили в город, в котором еще оставалось несколько тысяч людей, и «убивали всех, кого находили».

Мирошник отметил, что обладает показаниями очевидцев, которые называют точные локации и даты убийств мирных жителей. При этом большинство людей были застрелены в упор. Со слов свидетелей, люди из карательных отрядов носили камуфляжную форму без знаков отличия.