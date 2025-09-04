Тульские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области

Наводчик гаубицы Мангуст: для подготовки к стрельбе расчету нужно до 2 минут

Расчет гаубицы Д-30 nульских артиллеристов-десантников поразил опорный пункт украинской армии в Сумской области. Наводчик орудия с позывным Мангуст заявил, что для подготовки к стрельбе расчету необходимо не более двух минут, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По его словам, каждый боец четко знает порядок действий. От этого зависит точность попадания. Чтобы научиться профессии наводчика, нужно пройти обучение, которое длится около двух недель. Гаубица очень простая и интуитивно понятная.

«Быстрота наводки приходит с опытом. Наши командиры подсказывают, как правильно сделать, если возникает вопрос, требующий решения», — рассказал Мангуст.

Работа происходит по команде командира или при взаимодействии с наблюдателем на земле. Бойцы получают данные, наводят орудие, готовят снаряд, докладывают о готовности, а затем производят выстрел.

Среди контрактников из Московской области также есть наводчики. В настоящее время в регионе продолжается набор бойцов. Узнать подробности можно на официальном сайте: контрактмо.рф.

Достойная оплата

Труд военнослужащего на СВО достойно оплачивается. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей.

При выполнении боевых задач в зоне спецоперации боец получает от 210 тыс. рублей каждый месяц.

Кроме того, есть дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн рублей в год. Еще предусмотрены 100% компенсация военной пенсии, выплаты за получение государственных и ведомственных наград.

Центр отбора на службу по контракту в Подмосковье

Для удобства будущих военных в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе, вл. 2, открыли единый центр отбора кандидатов на службу по контракту с Минобороны. В одном месте можно пройти медицинское обследование, курсы боевой подготовки, а также получить консультации узких специалистов, в том числе по юридическим и банковским услугам. На время оформления документов и прохождения курсов всех бойцов обеспечивают жильем и трехразовым сбалансированным питанием.

Кроме того, подписывать контракт с Минобороны на сегодняшний день выгоднее всего именно в Подмосковье. Регион выделяет из собственного бюджета бойцам в виде разовой поддержки 2,6 млн рублей. Эта сумма является дополнительной к начислению из федерального бюджета, размер которого равен 400 тыс. рублей. В итоге только при подписании контракта в Балашихе бойцы разово получают 3 млн рублей.

В дальнейшем им будут ежемесячно выплачивать зарплату, которая начинается от 200 тыс. рублей. При этом финальная сумма зависит в том числе от наличия наград и звания конкретного служащего.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.