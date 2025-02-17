Цивилева предложила официально признать экс-заключенных из «Шторм Z» ветеранами

Фонд «Защитники Отечества» разработал инициативы для изменения федерального закона, чтобы бойцы воюющего на СВО формирования «Шторм Z» получили ветеранские удостоверения, рассказала статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в интервью РИА Новости . По ее словам, эти предложения рассматривают в правительстве.

Замглавы Минобороны отметила, что особенность ситуации с бойцами из «Шторм Z» состоит в том, что им изначально не были положены меры поддержки. Сейчас, по словам Цивилевой, участников СВО из этого формирования стараются интегрировать в ветеранское сообщество.

«Для этого мы разработали предложения по внесению изменений в федеральное законодательство — дать статус участника СВО бойцам формирования „Шторм Z“, которые заключили контракт с Минобороны России с 1 января по 1 сентября 2023 года», — отметила председатель «Защитников Отечества».

Цивилева обратила внимание, что Фонд содействует всем российским военным, которые участвовали в спецоперации на Украине. По ее словам, задача организации — вновь интегрировать фронтовиков в мирную жизнь.

«Фонд занимается диспансеризацией, адаптацией жилья, выдачей протезов, обучением и переобучением, трудоустройством, досугом. Такой системы в нашей стране раньше никогда не существовало, мы создаем ее с нуля», — сказала заместитель министра обороны.

«Шторм Z» является добровольческим штурмовым подразделением, бойцы которого участвуют в боевых действиях в составе армии России. В «Шторм Z» воюют в том числе бывшие заключенные.