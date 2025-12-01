Центр поддержки участников СВО в Домодедово помог 600 семьям с ноября 2022 года

Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей в Домодедово оказывает юридическую, психологическую и социальную помощь с ноября 2022 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центр поддержки участников СВО и членов их семей начал работу в Домодедово в ноябре 2022 года. За это время специалисты оказали помощь около 600 людям. В центре предоставляют консультации по выплатам, юридическим вопросам, оказывают психологическую поддержку, помогают оформить кредитные каникулы и содействуют в трудоустройстве.

Недавно в центр обратилась супруга бойца с позывным «Перс». Она столкнулась с юридическими и бытовыми трудностями. Сотрудники помогли ей разобраться с документами, объяснили порядок получения мер поддержки и сопровождали до полного решения всех вопросов.

Главная задача центра — оказывать адресную помощь защитникам и их семьям, чтобы облегчить адаптацию к мирной жизни и снизить бюрократические сложности. Центр расположен по адресу: Каширское шоссе, дом 63. График работы: с 11:00 до 19:00. Телефон: +7 (496) 792-45-91.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.