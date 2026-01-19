Третий поток переподготовки ветеранов СВО начался в Одинцовском филиале МГИМО

В 2026 году в программе «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» участвуют 29 ветеранов СВО из 16 регионов России. Среди них есть кадровые военные и представители гражданских профессий.

«Сегодня стартовал третий поток, он самый многочисленный из первых двух. Программа переподготовки нацелена на то, чтобы дать новый карьерный старт его участникам независимо от того, каким был их прошлый опыт. Она спроектирована так, чтобы дать полноценное представление о системе муниципального управления и городского хозяйства», — сказала директор Одинцовского филиала МГИМО Елена Козловская.

Обучение

Козловская отметила, что программа очная, состоит из 651 академического часа и продлится до 28 марта. Козловская добавила, что лекции носят более интерактивный характер, в курс включены разные блоки, включая практическую часть.

«Наша образовательная программа — очень напряженная, она даст много практики. То есть ребята будут общаться с реальным персоналом предприятий, задавать свои вопросы и смотреть, как это функционирует, где работает искусственный интеллект, а где применяются традиционные методы управления», — рассказал советник губернатора Московской области в ранге министра Евгений Хромушин.

Он уточнил, что слушатели программы будут проходить практические занятия на самых современных предприятиях Подмосковья: теплосетях, водоканалах и прочих.

«Это уже наш третий поток, всего эту программу прошло около 50 человек. И на сегодня мы видим, что ребята, которые прошли программу переобучения, успешно трудоустроены», — сказала зампред государственного фонда «Защитники Отечества» Алена Гаврилова.

Ветеран СВО из города Муром Андрей Никитин в беседе с корреспондентом РИАМО рассказал, что его пригласили поучаствовать в программе переподготовки и он решил не отказываться.

«Я работаю мастером смены на заводе, и меня очень заинтересовало это направление. Ведь это очень полезные навыки, которые пригодятся и в работе, и в жизни в дальнейшем», — сказал Никитин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказывал, что власти региона делают все, чтобы бойцы СВО знали: об их семьях обязательно позаботятся и уделят им внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.

