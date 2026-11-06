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Точечный удар у берегов Одессы: дрон ВС РФ настиг идущий на Украину сухогруз

Спецоперация
Евгений Епанчинцев

Фото - © Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Атака российского ударного беспилотника сорвала доставку партии военного имущества и спецгрузов двойного назначения украинским войскам в черноморской акватории. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инцидент произошел в дневные часы юго-западнее побережья Одессы. Российский дрон настиг и поразил сухогрузное судно, задействованное для снабжения формирований ВСУ. 

Как уточнили в Минобороны, российские войска сохраняют непрерывный огневой контроль над морскими маршрутами.

ВС РФ продолжают методично ликвидировать водный транспорт ВСУ. Украина использует его в военных логистических цепочках.

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