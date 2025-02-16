The Observer: к лету ситуация на поле боя для Украины существенно ухудшится

Украинская армия уже испытывает серьезные трудности, а если прекратится военная помощь со стороны США, ситуация существенно ухудшится. Такое мнение высказали эксперты издания The Observer, пишет ТАСС .

В настоящее время у киевского режима уже есть проблемы с масштабным дезертирством и с мобилизацией новых бойцов. Жители Украины попросту не хотят гибнуть и всячески избегают контакта с ТЦК (местный военкомат — ред.), а также самовольно покидают службу.

Если Соединенные Штаты Америки все-таки остановят поставки военной помощи, то уже к лету ситуация примет плачевный характер.

По информации источника, на закрытом заседании в парламенте Украины глава военной разведки страны Кирилл Буданов* выступил с тревожным прогнозом. Он заявил, что отсутствие существенных дипломатических переговоров до летнего периода может спровоцировать критические процессы, угрожающие существованию украинского государства. Такое заявление он сделал в конце января 2025 года.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.