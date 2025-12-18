сегодня в 17:26

Террористов из «Легиона «Свобода России»»* отправили на Купянское направление

Террористов из «Легиона «Свобода России»»* отправили на Купянское направление в Харьковской области Украины. Они вместе с боевиками ВСУ попытаются устроить наступление на позиции ВС РФ, сообщает SHOT .

«Легиону «Свобода России»»* в первую очередь предстоит заниматься информационно-психологическими задачами. От них в Киеве требуют снять контент и продемонстрировать его в средствах массовой информации. Работать они планируют вместе с группами ЦИПСО.

Выполнение боевых задач для террористов второстепенно.

За прошедшие сутки противник пытался наступать на Купянск с запада. Однако российские войска отбили четыре атаки ВСУ.

*Украинское вооруженное формирование «Легион «Свобода России»» внесено Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, запрещено в РФ.

