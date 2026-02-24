Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежесуточно теряют в среднем 1 тыс. военнослужащих в зоне СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Так, например, ранее оборонное ведомство заявляло, что за минувшие сутки украинские силы лишились более 1 075 военнослужащих в зоне СВО. Из них 335 солдат были уничтожены в зоне ответственности российской группировки войск «Центр».

Всего за период с начала СВО по 31 декабря 2025 года ВСУ потеряли 1,5 млн человек. Кроме того, с начала текущего года было уничтожено еще 65 тыс. украинских военных.

Также украинские силы лишились огромного количества военной техники. С начала СВО ВС РФ уничтожили более 670 самолетов, 280 вертолетов, почти 117 тыс. Дронов противника.

Ранее сообщалось, что только в январе 2026 года потери Вооруженных сил Украины в зоне СВО превысили 38,5 тыс. человек убитыми и ранеными.

