Таксисты отказались везти участника СВО на инвалидной коляске

В Калининграде таксисты не захотели везти участника СВО, который был на инвалидной коляске. Водители подъезжали и, увидев наличие коляски, отказывали в услуге, сообщает «Клопс» со ссылкой на очевидцев.

Молодого мужчина отказывались везти как авто из приложения агрегаторов, так и местные «бомбилы». Автомобилисты утверждали, что у них якобы мало места в багажнике, и инвалидное кресло там не поместится.

Позже нашелся шофер, который согласился отвезти участника СВО. Водитель погрузил его коляску в багажник, пассажир сел в салон, после чего машина уехала.

В профсоюзе такси заявили о неоднозначности ситуации. Председатель профсоюза Станислав Татаренко отметил, что в приложении агрегаторов клиент может указать, что он будет ехать с инвалидной коляской, является слабослышащим и прочее. По его мнению, в этом случае пассажир просто ошибся, не предупредив водителей про инвалидную коляску.

«Вообще, мы вправе не брать пассажира, который едет c чем-то грязным, это все прописано. Другой момент — фактор человечности: стоит человек, например, ему холодно. Тут же человек после ранения, откуда ему знать, что-то надо указывать!» — отметил Татаренко.

Он добавил, что таксисты «поступили некрасиво».