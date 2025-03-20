Сын кровавого маньяка Чикатило служит в рядах ВСУ

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SHOT: сын орудовавшего в СССР маньяка Чикатило служит в ВСУ под Харьковом

Сын одного из самых известных и кровавых советских маньяков Андрея Чикатило, 56-летний Юрий, служит в Вооруженных силах Украины. Он участвует в боях в Харьковской области, сообщает SHOT .

После того, как Юрий отсидел последний срок в российской тюрьме, он переехал в Харьков, женился и взял фамилию супруги. Теперь мужчина Мирошниченко.

Затем началась спецоперация, и Юрий вступил в ряды ВСУ. До сих пор Чикатило-младший находится в Харьковской области. Он — артиллерист.

Андрея Чикатило казнили 14 февраля 1994 года. От его рук погибли 43 человека.