Супруга военнослужащего помогает бойцам СВО на передовой домашней выпечкой

42-летняя Наталья А. уже год находится в зоне специальной военной операции (СВО), куда она последовала за своим супругом с позывным Юрга. Несмотря на полученное им тяжелое ранение, муж Натальи продолжает военную службу в штурмовом подразделении, а сама она помогает военным домашней выпечкой, сообщает RT .

По словам тамбовской жительницы, она ежедневно начинает день с приготовления теста, что стало для нее своеобразным ритуалом. Наталья отметила, что военнослужащие особенно ценят домашнюю выпечку — пирожки и беляши, которые напоминают им о доме и согревают душу даже когда остывают. Женщина не только готовит для бойцов, но и сама доставляет приготовленную еду на передовые позиции.

Волонтер, занимающийся приготовлением пищи для военнослужащих и доставкой продовольствия в зону боевых действий, пережил атаку беспилотника противника в сентябре. По счастливой случайности, боеприпас не взорвался, а автомобиль не воспламенился.

Наталья А. рассказала, что хотя кузов транспортного средства был поврежден, ей удалось быстро выбраться из кабины, упав при этом в грязь. По ее словам, военнослужащие сильно обеспокоились, а сама она впала в истерическое состояние — сначала поднялась, а затем начала громко смеяться. После инцидента волонтер перепутала адресатов и доставила молоко не тем бойцам, которые его заказывали. Несмотря на то, что эти военные обычно не употребляли молоко, им пришлось выпить его за здоровье волонтера.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.