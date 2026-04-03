Студенты в Сергиево-Посадском округе готовят обеды для бойцов СВО

Студенты третьего курса отделения поварского дела вместо занятий в аудитории вышли на кулинарную вахту. Они приготовили борщ, высушили сухари и испекли сочники, которые направят участникам специальной военной операции.

Для студентки Полины Леонтьевой эта работа имеет личное значение: ее дядя участвует в СВО. Приготовление домашней еды стало для девушки способом передать поддержку и теплый привет из дома.

Ингредиенты передают волонтерам движения «Золотые руки ангела», где суповые наборы фасуют, вакуумируют и сушат.

«У нас приезжает поставщик, все это забирает, там они вакуумируют и сушат. Мы тоже пробовали сушить, но так как у нас практика, то мы не успеваем в таких больших объемах. Сейчас у нас есть группа особенных детей на 1 курсе, им это тоже очень нравится и они сушат сухарики для наших бойцов», — сказала мастер производственного обучения Сергиево-Посадского колледжа Наталья Яворская.

В колледже отмечают, что профессиональные навыки студентов помогают поддерживать бойцов и участвовать в гуманитарной работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.