Студенты Ступинского филиала МАИ собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

сегодня в 19:54

Студенты Ступинского филиала Московского авиационного института приняли участие в благотворительной акции по сбору гуманитарной помощи для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Собранные студентами продукты питания, медикаменты, средства гигиены и другие необходимые вещи были переданы Анне Медведевой, руководителю волонтерской группы «Своих не бросаем».

Эта группа на протяжении 2-х лет оказывает поддержку бойцам, доставляя гуманитарные грузы в зону боевых действий.

«Спасибо Ступинскому филиалу МАИ за участие в нашем общем и важном деле. В ближайшее время предстоят очередные отправки в зону СВО, весь собранный груз будет передан землякам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции», — сказала Анна Медведева.

Список необходимых вещей формируется на основе обращений от военнослужащих, что позволяет максимально эффективно удовлетворять их потребности. Грузы доставляются в Белгородскую, Курскую области, а также в Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.