Студенты Ногинского колледжа собрали гуманитарный груз для детей ЛНР

Со 2 по 10 апреля студенты и преподаватели Ногинского колледжа, а также их родители принимали участие в сборе гуманитарной помощи для детей детского дома Луганска в рамках акции «Своих не бросаем». Одежда, обувь, детские книги, канцелярия, игрушки — в общей сложности удалось собрать пять больших коробок, весом которых — 56 кг. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Гуманитарный груз был передан в Отдельную дивизию оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского.

Несмотря на учебную загруженность, студенты всегда находят время на общественную работу, чтобы помочь тем, кто нуждается в поддержке.

Так, в рамках недавней масленичной недели, ребята испекли около 200 блинов и передали семьям участников СВО. А до этого студенты Ногинского колледжа принимали участие в акции по сбору гуманитарной помощи и написании поздравительных писем для военнослужащих ВС РФ в зоне СВО в рамках проекта «Доброе дело».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.