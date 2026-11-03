Студенты и педагоги техникума в Луховицах сшили чехлы для участников СВО

Студенты и преподаватели Луховицкого аграрно-промышленного техникума изготовили сапоги-чехлы для участников специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию после тяжелых травм, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенты под руководством педагогов Екатерины Лебедевой и Светланы Старинковой сшили сапоги-чехлы для ног с аппаратами Илизарова. Изделия предназначены для участников СВО, проходящих лечение и реабилитацию после тяжелых травм.

Чехлы защищают конструкцию аппарата от внешних воздействий, обеспечивают дополнительный комфорт пациенту и помогают соблюдать необходимые гигиенические условия. При пошиве студенты учли особые требования к посадке, прочности материалов и удобству использования изделий.

В техникуме отметили, что такие инициативы — важная часть воспитательного процесса. Они позволяют студентам применить свои умения на практике, осознать значимость своего труда и внести личный вклад в поддержку защитников страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.