Стоматолог из Подольска отметил профессиональный праздник с участниками СВО

Стоматолог из Подольска Евгений Лосев встретил свой профессиональный праздник Международный день стоматолога на передовой, оказывая помощь участникам СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

В зону СВО Евгений поехал волонтёром сразу после мобилизации. Несколько месяцев возил с товарищами гуманитарную помощь военнослужащим. О том, что он врач, узнали, когда по рации сообщили о бойце с челюстно-лицевым ранением.

«Сказал что я стоматолог и могу помочь. Это был мой первый пациент там, за ленточкой. Повторно уже приехал с инструментами. Мне дали в ассистенты двух фельдшеров, и пошло-поехало», — сказал Лосев.

Бойцам на передовой очень нужна помощь стоматолога Лосеву разрешили создать полевой кабинет. Обтянули блиндаж, обставили его мебелью. Лосев кинул клич о помощи, отозвались его однокурсники и выпускники МГМСУ.

«Доставили кресло, системы, инструменты и даже рентген-аппарат. Поэтому ребята получают восококвалифицированную помощь. В день принимаем по 40-50 человек», — отметил Лосев.

Бойцы часто благодарят доктора сувенирами, в его коллекции штык-нож, каска и бронежилет с благодарственными надписями.

За добросовестный труд в непростых условиях в июле 2024 года Лосев награждён медалью волонтёра медицинского отряда «Севастопольцы».

Лосев в 1993 году вместе с родителями переехал из Смоленской области в Подольск и уже почти двадцать лет работает в округе хирургом и ортопедом в стоматологии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.