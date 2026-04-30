Стивен Сигал посетил Донбасс и заявил о искажении фактов Западом

Режиссер Стивен Сигал посетил Донбасс и заявил, что западные СМИ искажают события в зоне специальной военной операции. Об этом он сообщил на марафоне «Знание. Первые», сообщает «Царьград» .

Стивен Сигал объяснил, что решил лично увидеть ситуацию в регионе после публикаций зарубежной прессы. По его словам, материалы западных СМИ показались ему недостоверными, поэтому он начал собственное изучение происходящего.

«Информация, репортажи западной прессы, которые я увидел после начала специальной военной операции, мне показались неправдивыми. Я стал проводить свои собственные расследования и только подтвердил этот факт, что да, действительно, правды в них было мало. Большинство репортеров, журналистов, которые рассказывали о том, что происходит , делали это как будто бы по какой-то указке со стороны каких-то западных пропагандистов, которые пытались таким образом навязать свой нарратив», — отметил Стивен Сигал.

Режиссер сообщил, что посетил ряд городов, включая Мариуполь, и намерен снять документальный фильм.

«Я побывал во многих местах, в том числе и в Мариуполе. Я действительно смотрел, что там происходит. Я решил снять документальный фильм, чтобы показать свой взгляд на то, что происходит в Донбассе . Я думаю, что самое главное именно заключается в том, что мне хочется показать правду», — добавил он.

Просветительский марафон «Знание. Первые» проходит с 28 по 30 апреля и посвящен Году единства народов России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.