Стартовал 4-й модуль обучения по программе «Герои Подмосковья»

В Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске стартовал финальный этап региональной программы «Герои Подмосковья». Он продлится до 23 апреля 2026 года, после чего участники будут защищать свои работы.

Четвертый модуль посвящен теме «Современные технологии управления». Ранее участники уже прошли три обучающих блока — в сентябре и декабре 2025 года, а также в феврале 2026 года. В их рамках слушатели изучали государственную политику и систему госуправления, экономику и финансы, а также региональное и муниципальное управление.

За время обучения участники программы не только посещали очные модули, но и проходили дистанционную подготовку в период между ними.

В рамках программы слушатели прошли стажировки в государственных и муниципальных структурах Подмосковья. По результатам практики каждый из них разработал собственный проект, который предстоит защитить перед экзаменационной комиссией.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.)», — сказал Воробьев.

