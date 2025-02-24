Старший офицер Скраб рассказал об успехах ВС РФ на херсонском направлении
Старший офицер батареи РСЗО БМ-21 «Град» с позывным Скаб вместе с товарищами выполняет боевые задачи на херсонском направлении. Военнослужащий отметил, что, несмотря на трудности, бойцы сохраняют холодную голову, выполняют поставленные задачи и сохраняют весь личный состав, сообщает Минобороны РФ.
«Пресекаем форсирование Днепра, препятствуем перемещению противника на наш берег. Страх присутствует, но необходимо сохранять холодную голову. Необходимо до конца выполнить поставленную задачу, сохранить личный состав», — рассказал Скаб.
Государство щедро вознаграждает военных за их службу. Ежемесячное денежное довольствие участника СВО достигает 200 000 рублей и выше. Контрактники получают внушительную сумму при подписании договора — 2,3 миллиона рублей от федеральных и региональных властей.
Минимальные зарплаты военных в месяц зависят от их званий, но не опускаются ниже отметки 200 тысяч рублей при заключении контракта в Московской области. Так, рядовой стрелок получает зарплату в 204 тыс. рублей. Командир отделения в звании сержант получает каждый месяц по 232 тыс. рублей. Зарплата заместителя командира взвода — командира отделения в звании сержант составляет 242 тыс. рублей. Ветераны боевых действий также получают ежемесячную надбавку в 3 481 рубль.
Военнослужащим гарантируется полное возмещение пенсионных выплат. За особые заслуги перед Отечеством предусмотрены дополнительные премии и награды от государственных ведомств.
Подписать контракт в Московской области можно в едином центре отбора на службу по контракту, который расположен в Балашихе на Восточном шоссе, владение 2. Здесь будущие военные получают все необходимые консультации, тут же оформляют документы и проходят курсы первой боевой подготовки. Центр работает в режиме «единого окна», что упрощает подписание контракта с Минобороны.
Узнать подробности можно на горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117». Также вся информация есть на официальном сайте, на портале «Госуслуги» и в Telegram-боте. При необходимости нужную информацию можно получить через электронную почту: info@kontraktmo.ru.
Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.
«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.