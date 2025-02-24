Старший офицер Скраб рассказал об успехах ВС РФ на херсонском направлении

Старший офицер батареи РСЗО БМ-21 «Град» с позывным Скаб вместе с товарищами выполняет боевые задачи на херсонском направлении. Военнослужащий отметил, что, несмотря на трудности, бойцы сохраняют холодную голову, выполняют поставленные задачи и сохраняют весь личный состав, сообщает Минобороны РФ .

«Пресекаем форсирование Днепра, препятствуем перемещению противника на наш берег. Страх присутствует, но необходимо сохранять холодную голову. Необходимо до конца выполнить поставленную задачу, сохранить личный состав», — рассказал Скаб.

Государство щедро вознаграждает военных за их службу. Ежемесячное денежное довольствие участника СВО достигает 200 000 рублей и выше. Контрактники получают внушительную сумму при подписании договора — 2,3 миллиона рублей от федеральных и региональных властей.

Минимальные зарплаты военных в месяц зависят от их званий, но не опускаются ниже отметки 200 тысяч рублей при заключении контракта в Московской области. Так, рядовой стрелок получает зарплату в 204 тыс. рублей. Командир отделения в звании сержант получает каждый месяц по 232 тыс. рублей. Зарплата заместителя командира взвода — командира отделения в звании сержант составляет 242 тыс. рублей. Ветераны боевых действий также получают ежемесячную надбавку в 3 481 рубль.

Военнослужащим гарантируется полное возмещение пенсионных выплат. За особые заслуги перед Отечеством предусмотрены дополнительные премии и награды от государственных ведомств.

Подписать контракт в Московской области можно в едином центре отбора на службу по контракту, который расположен в Балашихе на Восточном шоссе, владение 2. Здесь будущие военные получают все необходимые консультации, тут же оформляют документы и проходят курсы первой боевой подготовки. Центр работает в режиме «единого окна», что упрощает подписание контракта с Минобороны.

Узнать подробности можно на горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117». Также вся информация есть на официальном сайте, на портале «Госуслуги» и в Telegram-боте. При необходимости нужную информацию можно получить через электронную почту: info@kontraktmo.ru.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.