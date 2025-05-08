Стало известно, как казаки защищают родину и веру в зоне СВО

С самого начала СВО российские казаки откликнулись на зов отечества. Они отправились на линию боевого соприкосновения, обеспечивая безопасность россиян и веры, сражаясь против поднявшей голову «коричневой чумы», сообщает ИА « Ветеранские вести ».

По данным Всероссийского Казачьего общества, 46 тыс. казаков отправили в зону СВО. Там они служат на главных направлениях.

27 добровольческих казачьих подразделений защищают Россию на передовой. 11 казаков получили звания Героя Российской Федерации.

Казаки поучаствуют в Параде Победы, который пройдет в Москве и других городах России 9 мая. Это говорит о том, что военные заслуги казачества признают.

В первый раз они в рядах парадных расчетов прошли по Красной площади 24 июня 1945 года. В 2025 году казаки, как и их предки 80 лет назад, снова поучаствуют в Параде Победы.