Стало известно, как бойцы СВО минируют глубокий тыл противника

Ежедневно бойцы специальной военной операции совершенствуют свои навыки, а за счет слаженных действий все больше и больше территорий освобождают от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сапер с позывным Малой рассказал, как вместе с сослуживцами использует FPV-дроны для минирования тыла противника, сообщает Минобороны .

«Выполняем задачи по дистанционному минированию. Минируем в основном дороги, тропы, тылы противника. То есть основные подъезды к переднему краю. Иногда ставится задача уже глубокое минирование тыла: семь, восемь, иногда десять километров от линии боевого соприкосновения», — рассказал сапер с позывным Малой.

По словам Малова, вместе с ним служат много ребят, с которыми вместе проходил срочную службу. Он принял решение отправиться в зону соприкосновения, когда понял, что Родине нужна его помощь. Таких ребят, как Малой, кто искренне любит Россию и готов ее защищать, на фронте находится много. Часть из них заключили контракты в Московской области. Узнать подробнее можно на официальном сайте: контрактмо.рф.

По словам Малова, военнослужащие группы войск «Запад» овладели передовыми приемами военно-инженерной подготовки, задействуя FPV-беспилотники. Применение дронов в корне трансформирует инженерно-саперную работу. Способность устанавливать мины или, наоборот, разминировать территорию для продвижения войск, оставаясь на безопасном расстоянии, является огромным прогрессом в обеспечении защиты личного состава инженерных войск.

О деньгах

Денежное довольствие военнослужащих находится на достойном уровне. При подписании контракта предусмотрена разовая выплата от государства и региона в размере 3 миллионов рублей. Участвуя в выполнении боевых задач в зоне СВО, военнослужащий гарантированно получает от 210 тысяч рублей каждый месяц.

Также предусмотрены дополнительные поощрительные выплаты за боевые и государственные награды и определенные задачи, выполненные в зоне соприкосновения с противником. Военным обеспечивается полное возмещение военной пенсии. Производятся выплаты за присвоение государственных и ведомственных знаков отличия.

О центре

Заключить контракт с Минобороны в Московской области можно в едином центре отбора кандидатов на такую службу в едином центре, расположенном в Балашихе на Восточном шоссе во владении 2.

Сотрудники центра помогают будущим военным оформить все необходимые документы, пройти медицинское обследование, а также получить компенсации узких специалистов. На время пребывания в центре все кандидаты на контрактную службу получают временное жилье и трехразовое сбалансированное питание. Перед тем, как отправиться на место службы, все военные проходят курсы боевой подготовки под наставничеством опытных бойцов.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в комфортных камерных группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.