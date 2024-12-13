США предупредили Украину о новом ударе «Орешником»

Анонимный источник из Совета национальной безопасности США поделился с изданием Financial Times, что на предстоящих выходных Россия может осуществить удар по Украине с применением ракеты «Орешник», сообщает сайт MK.Ru .

Согласно информации источника, Россия, опираясь на заявления Владимира Путина, готовится к запуску новой экспериментальной ракеты, и вероятность такого события в ближайшие дни достаточно велика.

Примечательно, что еще в конце ноября Путин уже упоминал о возможном ударе с использованием «Орешника».

«В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды. Прогноз такой: „Сегодня в течение дня все возможно“», — произнес он, показывая жест, словно проверяет ветер.

Однако в тот раз «Орешник» не был использован. Зато в Россию прилетели шесть ракет ATACMS. Зеленский, вероятно, не уловил намек, и Украина расплатилась за это своей энергетической инфраструктурой. Минобороны России заявило, что недавний мощный удар по объектам ТЭК стал ответом на события в Таганроге.

В последние дни США сообщали, что, реагируя на обстрел Таганрога американскими ATACMS, Россия может применить «Орешник» против Украины. 11 декабря пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что такая атака может произойти «в ближайшие дни», добавив при этом, что США не считают эту ракету критически изменяющей ситуацию на фронте.

На сегодняшний день Россия наносила удары по украинскому ТЭК ракетами «Калибр», «Искандер» и другими проверенными системами, но «Орешник» так и не получил своего применения, несмотря на ожидания.

По идее, он должен был завершать операцию, чтобы минимизировать вероятность случайного вмешательства ПВО, отметил автор Telegram-канала Fighterbomber. Анонсированный удар «Орешником» в эти выходные логично вписывается в рассуждения эксперта. Учитывая ослабление и усталость ПВО Украины после пятничных атак, противодействие новейшей российской ракете представляется крайне затруднительным.