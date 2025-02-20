США объявили о готовности ослабить санкции против России

Вопрос ослабления антироссийских санкций может быть рассмотрен на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg . По его словам, Вашингтон готов либо усилить, либо ослабить рестрикции «в зависимости от готовности России вести переговоры».

Бессент отметил, что американский президент Дональд Трамп «очень быстро положить конец» украинскому конфликту.

«Последовательность того, что должно было произойти, была такова: сблизить украинцев с США посредством экономических связей, убедить американский народ, американскую общественность, привлечь их на свою сторону. А затем сказать русским, чтобы они сели за стол переговоров с очень хлестким посланием, что если нам понадобится, мы снимем санкции», — сказал глава министерства финансов США.

Скотт Бессент также назвал «неуместными» недавние заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что Дональд Трамп «дезинформирован» о ходе конфликта.

Министр финансов добавил, что перед Мюнхенской конференцией по безопасности Зеленский обещал ему, что подпишет документ о передаче США украинских полезных ископаемых на 500 млрд долларов, однако пока не подписал его. По словам Бессента, этот документ стал бы фундаментом для «элегантного плана», выдвинутого Трампом для остановки конфликта между Россией и Украиной.