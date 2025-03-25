Средство радиоэлектронной борьбы передали на фронт из Ленинского округа

В подмосковном Ленинском городском округе состоялась очередная передача гуманитарного груза для фронта. В центре объединения гражданских инициатив на базе местного отделения «Единой России» волонтерам передали противодроновый детектор и медикаменты для бойцов. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Командование одной из воинских частей, где служат ребята из Ленинского округа, обратилось к главе нашего муниципалитета с просьбой о содействии в оказании помощи бойцам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО. Им было необходимо приобрести средство обнаружения беспилотников, а также медикаменты. Оперативно приобрели нужное оборудование — средство радиоэлектронной борьбы, которое поможет выявить БПЛА в радиусе 1,5 км, и три аккумуляторных блока к нему, позволяющих обеспечить 15 часов непрерывной работы. С лекарственными препаратами помогли предприниматели — одна из местных аптек, которые уже не первый раз оказывают гуманитарную помощь нашим бойцам», — сказал руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» в Ленинском округе Владимир Каширин.

Гуманитарный груз был передан волонтерам, которые доставят его на линию боевого соприкосновения.

«По отзывам наших парней, дела на фронте сейчас идут неплохо, мы наступаем, реализуем успешные операции. Но никому не стоим расслабляться. Нужно додавить ситуацию, продолжать поддерживать наших бойцов, отправлять им все необходимое. Тыл — это важно. И тогда победа будет за нами», — сказала волонтер, вдов участника СВО Дмитрия Зернова Людмила Зернова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.