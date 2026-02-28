сегодня в 07:48

Средства ПВО сбили 97 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь

Силы ПВО ликвидировали 97 украинских БПЛА над регионами России за ночь. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

40 БПЛА ВСУ сбили над Крымом. 22 уничтожили над Брянской областью, 16 над Белгородской.

10 украинских беспилотников ликвидировали над Черным морем. Четыре сбили над Краснодарским краем.

По два беспилотника противника ликвидировали над Курской и Калужской областями. Один сбили над Тульской.

