сегодня в 08:15

Средства ПВО сбили 85 беспилотников ВСУ над регионами России за ночь

Силы ПВО с 23:00 26 марта до 07:00 27 марта перехватили и ликвидировали 85 БПЛА ВСУ над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские боевики запускали беспилотники самолетного типа. Их уничтожили над Брянской, Вологодской, Ленинградской, Белгородской, Смоленской, Курской, Псковской областями.

БПЛА ВСУ перехватили над Черным морем и Республикой Крым. Еще атаку противника отразили в Московском регионе.

Ленинградскую область третью ночь подряд пытались атаковать дроны ВСУ. В аэропорту Пулково вводили ограничения на прием и отправку рейсов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.