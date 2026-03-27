Слышны взрывы: жители Ленобласти сообщили об отражении атаки БПЛА
Жители Ленобласти рассказали о взрывах при работе ПВО третью ночь подряд
На Ленинградскую область третью ночь подряд летят вражеские беспилотники. Средства ПВО отражают атаку, сообщает SHOT.
По словам местных жителей, после часа ночи слышны взрывы. Они раздаются в Выборгском, Кировском и Колпинском районах.
По предварительным данным, уничтожено уже около 20 воздушных целей.
Ранее в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения. Они распространяются на прием и выпуск самолетов.
