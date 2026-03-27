Слышны взрывы: жители Ленобласти сообщили об отражении атаки БПЛА

сегодня в 02:39

Жители Ленобласти рассказали о взрывах при работе ПВО третью ночь подряд

По словам местных жителей, после часа ночи слышны взрывы. Они раздаются в Выборгском, Кировском и Колпинском районах.

По предварительным данным, уничтожено уже около 20 воздушных целей.

Ранее в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения. Они распространяются на прием и выпуск самолетов.

