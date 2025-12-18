сегодня в 07:42

Средства ПВО сбили 47 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь

С 23:00 17 декабря до 07:00 18 декабря средства ПВО ликвидировали и перехватили 47 украинских БПЛА над регионами РФ. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

31 украинский БПЛА сбили над Брянской областью. Пять ликвидировали над Черным морем.

По четыре беспилотника ВСУ сбили над Крымом и Белгородской областью. Три ликвидировали над Ростовской.

Суммарно ночью с 20:00 17 декабря до 07:00 18 декабря российские средства ПВО сбили 77 БПЛА ВСУ. Все они были самолетного типа.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.