Средства ПВО сбили 249 украинских БПЛА над российскими регионами за ночь

Силы ПВО уничтожили и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами РФ за ночь. БПЛА были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Украинские беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской и Владимирской областями. Также их сбили над Курской, Новгородской, Ленинградской, Смоленской, Псковской, Тульской, Тверской.

Еще украинские беспилотники уничтожили над Московским регионом. Также БПЛА ликвидировали над Азовским морем.

Ранее над Ленинградской областью уничтожили более 50 беспилотников ВСУ. Отражение атаки противника на регион продолжается.

