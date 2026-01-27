сегодня в 07:49

Средства ПВО сбили 19 украинских дронов над Россией за ночь

Над Россией за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских дронов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Девять БПЛА сбили над Курской областью, пять — над Краснодарским краем. Еще три дрона уничтожили над акваторией Азовского моря.

Также по одному БПЛА сбили над Орловской и Белгородской областями.

Ранее ВС РФ освободили от присутствия ВСУ населенный пункт Симиновка в Харьковской области. Российские военные нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ.

