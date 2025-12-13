сегодня в 08:05

Средства ПВО ликвидировали 41 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь

Российские средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник над регионами РФ за ночь. БПЛА были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

28 украинских беспилотников сбили над Саратовской областью. По четыре ликвидировали над Воронежской и Ростовской.

По два БПЛА ВСУ сбили над Крымом и Белгородской областью. Один беспилотник уничтожили над Волгоградской областью.

Ночью в Саратове в результате атаки БПЛА погиб человек. Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.