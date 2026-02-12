сегодня в 08:26

Средства ПВО ликвидировали 106 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь

Ночью средства ПВО сбили и уничтожили 106 БПЛА ВСУ над регионами РФ. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

24 БПЛА ВСУ сбили над Белгородской областью. 21 беспилотник уничтожили над Брянской.

19 украинских БПЛА сбили над Воронежской областью, 13 — над Тамбовской, 9 — над Нижегородской областью. 5 уничтожили над Крымом. 4 сбили над Азовским морем.

3 БПЛА ВСУ ликвидировали над Ростовской областью, 2 — над Липецкой. По одному беспилотнику сбили над Курской, Смоленской, Тульской, Волгоградской областями, Краснодарским краем и Черным морем.

