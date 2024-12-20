Спортивная школа «Фрязино» организует гуманитарную помощь для бойцов СВО

Эта инициатива была поддержана как тренерами, так и учениками школы, что свидетельствует о единстве и стремлении помочь тем, кто нуждается в поддержке в трудные времена. В процессе сбора помощи сотрудники школы собрали разнообразные вещи: от продуктов питания и медицинских средств до предметов личной гигиены и теплых вещей. Каждый из участников проявлял инициативу и активно участвовал в этом важном деле, сотрудничая друг с другом.

Таким образом, в короткие сроки было собрано значительное количество предметов, которые вскоре были переданы в больницу. К тому же, к акции присоединились не только сотрудники, но и их семьи, друзья и соседи, что сделало этот процесс еще более значимым и трогательным. Эта акция подчеркивает, насколько важно вовремя откликаться на нужды тех, кто на передовой, и как большое количество людей может объединиться ради благой цели.

Передача гуманитарной помощи стала не только важным шагом поддержки наших героев, но и символом единства, взаимопомощи и патриотизма. Сотрудники спортивной школы «ФРЯЗИНО» выразили надежду, что эта помощь поможет бойцам, находящимся на пути к восстановлению, ощутить тепло и заботу со стороны общества, что нередко является одним из решающих факторов в процессе реабилитации и выздоровления.

Такие действия, как благотворительность и поддержка нуждающихся, служат примером для подрастающего поколения и показывают, как каждый из нас может внести свою лепту в общее дело. Спортивная школа «ФРЯЗИНО» собрала не только вещи, но и надежду для тех, кто силой собственного духа и мужеством защищает наше будущее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.