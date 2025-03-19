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I: спецназ Великобритании готовят для отправки на Украину

Силы спецназначения армии Великобритании привели в готовность для возможной отправки на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету i и ее военные источники. Ожидается, что британские спецназовцы будут играть роль «миротворцев» на Украине.

Военных привели в готовность «по мере приближения соглашения о прекращении огня» между Россией и Украиной, отмечает СМИ.

«Военные планировщики… сказали подразделениям спецназа готовиться к мобилизации на Украину», — утверждается в статье.

Такие директивы, по данным i, на прошлой неделе адресовали в британский командный центр военного планирования. Это произошло вскоре после того, как министр обороны королевства Джон Хили посетил Вашингтон.

Заявлено, что указанное распоряжение распространяются и на резервистов. Британский спецназ приводят в готовность для выяснения, что армейское оборудование находится в рабочем состоянии и способно выполнять потенциальные задачи на Украине, отмечает i со ссылкой на документы.