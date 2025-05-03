Спецназ «Ахмат» предотвратил попытку ВСУ снова проникнуть в Курскую область

Вооруженные силы Украины снова попытались проникнуть на территорию России через Курскую область на Сумском направлении, но им помешали бойцы спецназа «Ахмат». Кадры уничтожения противника показал в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Никак не уймутся бедолаги после позорного изгнания с российской земли», — прокомментировал Кадыров попытку ВСУ снова проникнуть в Россию.

На опубликованных кадрах видно, как бойцы отряда «Каштан» спецназа «Ахмат» выслеживают в лесном массиве противника, наводят цель и производят ликвидацию живой силы. Противника уничтожили с помощью дронов, которые вычисляют координаты и передают их штурмовикам, артиллеристам или танкистам.

Попытку вторжения ВСУ в этот раз жестко пресекли танкисты. Противник успешно ликвидирован.