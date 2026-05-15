Специалисты Подмосковья контролируют ремонт дома в Мариуполе

В Центральном районе Мариуполя продолжается восстановление девятиэтажного жилого дома, поврежденного в ходе боевых действий. Работы проходят под контролем специалистов из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Строители выполняют комплекс строительно-монтажных работ: восстанавливают кровлю и несущие конструкции здания, монтируют инженерные коммуникации и оконные блоки, ремонтируют фасад. Также обустраивается система газоснабжения и проводится отделка подъездов.

Особое внимание уделено одному из подъездов, который был полностью демонтирован. Сейчас его возводят заново с соблюдением всех технологических норм и требований.

Контроль на всех этапах осуществляют специалисты управления технического надзора капитального ремонта.

«Работа экспертов стройконтроля, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. В сложных условиях, в которых им пришлось трудиться, проявленные качества вызывают искреннее восхищение», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.