Вражеский беспилотник прилетел в жилой дом в поселке Опыт Воронежской области. Чудом никто не пострадал. Местный житель признался, что его спасли бессонница и передача Владимира Соловьева, сообщает Baza .

В момент прилета в здании находились женщина-пенсионерка и мужчина. Тот признался, что ему удалось спастись из-за решения среди ночи отправиться в гараж и посмотреть передачу журналиста Владимира Соловьева.

«Было около двух ночи, я не мог уснуть, пошел в гараж, стал конструировать, включил Соловьева, и тут как рвануло», — рассказал мужчина.

На опубликованных кадрах видны разрушения в жилом доме. Вражеский дрон угодил в крышу, но пожар не случился. Жителей пустят домой после того, как место происшествия исследуют взрывотехники.