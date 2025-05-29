Сотрудник скорой помощи в Видном стала волонтером в зоне СВО

После того, как супруг Анны Супрунец, медработника Видновской подстанции скорой медицинской помощи, ушел защищать Родину в зону проведения специальной военной операции, она занялась волонтерской деятельностью и помогает и бойцам, и мирным гражданам на освобожденных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского округа

«Поначалу я собиралась вслед за мужем — помогать и оберегать. Но он был категорически против. Поэтому начала отправлять гуманитарные посылки — мужу и его сослуживцам. Постепенно эта деятельность расширилась. Вместе с другими волонтерами из Видного собираем и доставляем медикаменты и средства гигиены, теплые вещи и белье, шьем и набиваем подушки, плетем маскировочные сети и антидроновые шторы, изготавливаем домашние пищевые консервы, приобретаем различный инструмент и приборы», — рассказывает фельдшер и медицинская сестра-анестезист реанимационной выездной бригады Видновской подстанции Анна Супрунец.

Анна Александровна так объясняет свое стремление заниматься добровольчеством: общими силами мы приближаем возвращение наших воинов домой. Кроме того, у нее есть и еще один мотив — Анна Супрунец родом из Мариуполя. Там окончила медицинское училище в 1999 году. В подмосковный Ленинский городской округ она приехала в 2020 году — в разгар пандемии коронавируса.

За свою гуманитарную деятельность Анна Александровна имеет благодарность от заведующего детским садом города Дебальцево, которому волонтеры из Подмосковья оказали максимальную помощь, а также от командира части, где служит ее муж.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.